Принц Гарри и Меган Маркл начнут сотрудничать с Netflix

Принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл подписали контракт на многолетнее сотрудничество со стриминговой платформой Netflix, сообщил The New York Times.

Герцог и герцогиня Сассекские основали собственную продюсерскую компанию, которая будет выпускать документальные фильмы, сериалы, художественные картины, шоу и детские программы.

«Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду», — сообщила пара.

В частности, принц Гарри и Меган Маркл собираются создавать «вдохновляющие семейные программы» — они привлекают их, поскольку супруги сами являются молодыми родителями.

Ранее у принца Гарри и его супруги не было продюсерского опыта в кинематографе. Как отмечает The New York Times, Меган Маркл могла бы появиться в собственных проектов в качестве актрисы, но, скорее всего, этого не случится, поскольку герцогиня отказалась от планов возобновления карьеры.

Помимо Netflix, герцог и герцогиня Сассекские вели переговоры с Disney, Apple и NBCUniversal. По словам директора по контенту Netflix Теда Сарандоса, платформа гордится сотрудничеством с парой и уверена, что принц Гарри и Мэган Маркл «могут помочь создать стабильность и улучшить понимание аудитории во всем мире».

Как отмечает издание, в данный момент пара уже разрабатывает для Netflix тематический мультсериал. Детали о его сюжете пока не раскрываются.

В январе принц Гарри и его супруга объявили о желании отказаться от исполнения королевских обязанностей и начать зарабатывать самостоятельно. Вскоре пару лишили титулов «королевское высочество», а сами Гарри и Меган переехали жить в Канаду. В марте они перебрались в пригород Лос-Анджелеса и поселились примерно в часе езды от Малибу.