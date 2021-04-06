Фильмы из программы «Артдокфеста» могут показать онлайн

Часть фильмов из программы международного фестиваля «Артдокфест», проведение которого сорвали в Петербурге, могут показать онлайн. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на координатора фестиваля Татьяну Ларину.

По ее словам, окончательного решения пока не принято, сейчас ведутся переговоры с авторами картин. Вероятно, посмотреть фильмы из программы можно будет лишь за определенную плату.

Если решение об онлайн-показе примут, организаторам потребуется день-два, чтобы выложить фильмы. Тогда же объявят, какие именно картины из 36 запланированных в программе будут показаны.

Ларина отметила, что из‑за срыва фестиваля пострадал обычный петербургский зритель, и организаторы хотят «хоть как‑то это ему компенсировать».

3 апреля Роспотребнадзор и полиция сорвали открытие «Артдокфеста» в петербургском Доме кино и опечатали кинозалы. В качестве причины они назвали несоблюдение антикоронавирусных мер. Фестиваль планировали перенести в «Лендок», но там объявили об отмене показов — «во избежание провокаций» и закрытия культурного центра. В «Ленфильме» сказали, что также не смогут принять «Артдокфест».