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Сокуров попросил «Ленфильм» провести «Артдокфест» на своих площадках. Но киностудия не сможет помочь

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:17

Режиссер Александр Сокуров отправил письма генеральному директору «Ленфильма» Федору Щербакову и председателю директоров Федору Бондарчуку с просьбой пригласить фестиваль документального кино «Артдокфест» на площадку киностудии.

«Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу вас, найдите в себе силы и поддержите нас», — написал кинодеятель у себя в фейсбуке.

Щербаков заявил РБК, что провести фестиваль на площадке «Ленфильма» не получится по техническим причинам, — в графике киновыставочного центра нет свободного места. «Это просто внеплановая история, заранее мы это не обсуждали. Александр Николаевич действительно обращался, мы с ним общались по этому поводу, но я ему объяснил, что технически мы не сможем это сделать», — сказал он.

Накануне петербургский «Лендок», в котором должна была пройти часть показов «Артдокфеста», снял их с афиши. Киностудия объяснила, что сделала это «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра». Показы на второй площадке фестиваля — в Доме кино — отменили: кинозалы, где они должны были проходить, опечатала полиция и Роспотребнадзор.

5 марта «Артдокфест» снял с показа в Москве фильм Реки Валерика «Тихий голос» про бойца ММА, сбежавшего из Чечни из‑за своей гомосексуальности. По словам основателя фестиваля Виталия Манского, премьеру картины пришлось отменить «под давлением обстоятельств».

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