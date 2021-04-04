Роспотребнадзор опечатал кинозалы на открытии фестиваля «Артдокфест» в Петербурге

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» в Доме кино в Петербурге и опечатали кинозалы. Об этом организаторы сообщили в фейсбуке.
Продюсер Евгений Гиндилис рассказал, что полицейские и представители Роспотребнадзора пытались зайти в зал перед началом открывавшей смотр картины «Расторгуев» о погибшем режиссере Александре Расторгуеве. Работники мероприятия отказались их пустить внутрь, поскольку в тот момент в зале проходила минута молчания. По словам Гиндилиса, представители власти решили проверить, как на фестивале соблюдают антикоронавирусные ограничения.
Организаторы связали приход МВД и Роспотребнадзора с жалобами активиста Тимура Булатова (Исаева), которого называют «борцом с геями». Продюсеры не знают, будет ли продолжаться смотр. «Артдокфест» в Петербурге должен был продлиться до 10 апреля.