Роспотребнадзор опечатал кинозалы на открытии фестиваля «Артдокфест» в Петербурге

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» в Доме кино в Петербурге и опечатали кинозалы. Об этом организаторы сообщили в фейсбуке.

Продюсер Евгений Гиндилис рассказал, что полицейские и представители Роспотребнадзора пытались зайти в зал перед началом открывавшей смотр картины «Расторгуев» о погибшем режиссере Александре Расторгуеве. Работники мероприятия отказались их пустить внутрь, поскольку в тот момент в зале проходила минута молчания. По словам Гиндилиса, представители власти решили проверить, как на фестивале соблюдают антикоронавирусные ограничения.