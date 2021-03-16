«Понимаете, кинокритик, он должен оценивать кино. Мне как‑то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все», — заявил режиссер.

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков раскритиковал решение экспертного совета премии кинокритиков «Белый слон» вручить награду Алексею Навальному . По его мнению, кинокритики должны оценивать фильмы, а оппозиционер не имеет никакого отношения к кино.

Заявления Михалкова в разговоре с «Открытыми медиа» прокомментировали члены экспертного совета «Белого слона». Председатель совета Виктор Матизен сказал, что по всем параметрам фильмы Навального — документальное кино, причем новаторское для России.

«„Разговор с убийцей“ — короткий фильм, в котором Навальный разговаривает со своим отравителем Кудрявцевым. Это просто шедевр, абсолютный шедевр документалистики. Вот так вот поймать ситуацию, запечатлеть на пленку, так провести разговор, как его провел Навальный, — это высший класс документального кино», — считает Матизен.

Кинокритик Юрий Богомолов уверен, что Никита Михалков «уже не режиссер» и он не может адекватно оценивать ситуацию. «Он будет всех называть не кинокритиками, конечно, не художниками, не операторами и так далее. У него настолько искаженное представление о реальности, что он не может уже достаточно адекватно оценить ситуацию какую бы то ни было: моральную, политическую, социальную», — заявил Богомолов.

Еще один член экспертного совета «Белого слона» Антон Долин ответил более кратко: «Окей, это его (Михалкова) право так считать».

О конфликте между экспертным советом премии «Белый слон» и его учредителем — Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России — стало известно 14 марта. Совет решил присудить Навальному и его команде специальный приз «Событие года» за «серию новаторских документальных фильмов-расследований». После этого Гильдия киноведов и кинокритиков заявила, что больше не будет учредителем премии.