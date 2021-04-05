перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сына Тома Хэнкса обвинили в расизме из‑за коллекции мерча с надписью «White Boy Summer» 21:01
Проверка «вДудя» на пропаганду наркотиков, советы Маска Роскосмосу и другие новости дня 20:28 Дайджест
ВШЭ: российские законы становятся непонятнее. 87 текстов уже читать сложнее, чем труды Канта 20:13
«Это безусловно»: Владимир Познер заявил, что вновь приедет в Грузию 19:31
The Presidential Press and Information Office Госзащита для силовиков, новые требования для НКО и свое «обнуление»: какие законы подписал Путин
Госзащита для силовиков, новые требования для НКО и свое «обнуление»: какие законы подписал Путин 19:08
В инциденте в Суэцком канале ложно обвинили Марву Элселехдар. Она — первая женщина-капитан Египта 18:56
Актриса Тэнди Ньютон решила вернуть себе настоящее имя — Тэндиве 18:55
В Москве застроят жилыми и офисными домами семь бывших промзон 18:29
Посмотрите на световое шоу Genesis с участием 3281 дрона. Это новый мировой рекорд! 18:22
Путин подписал закон о контроле властей за просветительской деятельностью 18:18
theweeknd/Instagram The Weeknd пожертвует миллион долларов эфиопам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Тыграе
The Weeknd пожертвует миллион долларов эфиопам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Тыграе 17:58
В Дубае задержали группу женщин за обнаженную съемку на балконе. Организатор фотосессии — россиянин 17:56
Том Хиддлстон изменяет реальность в новом трейлере сериала «Локи» 17:53
Ученые: воздух в Москве стал вдвое чище во время карантина 17:19
Илон Маск посоветовал Роскосмосу сделать полностью многоразовые ракеты 17:12
Тиктокерка облаяла мужчин, чтобы избавиться от приставаний. Ее ролики стали вирусными 16:47
Пресс-материалы Фестиваль Sound Up Forte пройдет 23 апреля в виде музыкального променада в Северном речном вокзале
Фестиваль Sound Up Forte пройдет 23 апреля в виде музыкального променада в Северном речном вокзале 16:35
Пьяный полицейский на Mercedes спровоцировал ДТП в Воронежской области 16:33
Велогонщика из Швейцарии дисквалифицировали за выкинутую в неположенном месте бутылку 16:20
Путин подписал закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов 16:07
Отключить рекламу

Госзащита для силовиков, новые требования для НКО и свое «обнуление»: какие законы подписал Путин

Семён Гудошников
Сегодня в 19:08

5 апреля президент России Владимир Путин подписал сразу несколько законов — о реальных сроках за оскорбления ветеранов, просветительской деятельности, госзащите для силовиков и обнулении своих сроков. Выделили самые важные из них.

Об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

За публичное оскорбление ветеранов, распространение ложной информации о роли СССР во Второй мировой или осквернение символов воинской славы теперь могут дать до пяти лет колонии или выписать штраф на сумму до 5 млн рублей. Раньше по этой статье максимальный штраф составлял 500 тыс. рублей, а уголовного наказания не предусматривалось.

О двух сроках для президента

Закон запрещает избираться президентом России на более чем два срока вообще (раньше говорилось о двух сроках подряд). Правила не будут учитывать время, проведенное людьми в президентском кресле до вступления в силу закона. Таким образом, сроки обнулятся у Владимира Путина, а вместе с ним и у Дмитрия Медведева.

О регулировании просветительской деятельности

Заниматься просветительской деятельностью теперь смогут только власти и одобренные ими организации. Распространение недостоверных сведений будет запрещено законом. Авторы закона объясняли его необходимость борьбой с «пропагандой антироссийских сил». Против поправок выступило множество ученых и популяризаторов науки.

Об ужесточении порядка возбуждения дел о наркосбыте

Теперь, если человек находится в состоянии наркотического опьянения, это не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о производстве или сбыте наркотиков. Такие дела не будут заводить и если наркотические средства нашли в организме. Единственное основание — доказательства передачи или производства веществ.

Об ужесточении требований к НКО-иноагентам

Список иностранных источников, финансирование которых влечет признание НКО иностранным агентом, расширили. А еще ввели дополнительные основания для внеплановой проверки НКО-иноагентов. Такие организации теперь обязаны также представлять Минюсту программы своих мероприятий до их начала и ежегодный отчет об их исполнении.

О госзащите силовиков

Получить госзащиту теперь смогут росгвардейцы, участники спецопераций, госслужащие внешней разведки и военные, участвовавшие в борьбе с терроризмом. Раньше такая возможность была только у судей, прокуроров, сотрудников ФСБ, СК, ФСИН и таможни, а также некоторых других ведомств. Госзащита, в частности, предполагает запрет на распространение информации об имуществе подзащитных и их близких.

О налоговом вычете за фитнес

На занятия спортом можно будет получить налоговый вычет. Вернуть получится 13% от расходов в спортивных организациях и ИП на сумму до 120 тыс. рублей в год. То есть максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

О «гаражной амнистии»

Россияне смогут получить право на земельные участки, на которых расположены их гаражи и которые сейчас находятся в государственной или муниципальной собственности. Такая возможность появится у пользователей гаражей, возведенных до конца 2004 года, их наследников или лиц, купивших гараж. Оформить собственность можно будет до 1 сентября 2026 года.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
ФСБ
ФСИН
Люди
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить