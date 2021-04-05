Госзащита для силовиков, новые требования для НКО и свое «обнуление»: какие законы подписал Путин

5 апреля президент России Владимир Путин подписал сразу несколько законов — о реальных сроках за оскорбления ветеранов, просветительской деятельности, госзащите для силовиков и обнулении своих сроков. Выделили самые важные из них.

Об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

За публичное оскорбление ветеранов, распространение ложной информации о роли СССР во Второй мировой или осквернение символов воинской славы теперь могут дать до пяти лет колонии или выписать штраф на сумму до 5 млн рублей. Раньше по этой статье максимальный штраф составлял 500 тыс. рублей, а уголовного наказания не предусматривалось.

О двух сроках для президента

Закон запрещает избираться президентом России на более чем два срока вообще (раньше говорилось о двух сроках подряд). Правила не будут учитывать время, проведенное людьми в президентском кресле до вступления в силу закона. Таким образом, сроки обнулятся у Владимира Путина, а вместе с ним и у Дмитрия Медведева.

О регулировании просветительской деятельности

Заниматься просветительской деятельностью теперь смогут только власти и одобренные ими организации. Распространение недостоверных сведений будет запрещено законом. Авторы закона объясняли его необходимость борьбой с «пропагандой антироссийских сил». Против поправок выступило множество ученых и популяризаторов науки.

Об ужесточении порядка возбуждения дел о наркосбыте

Теперь, если человек находится в состоянии наркотического опьянения, это не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о производстве или сбыте наркотиков. Такие дела не будут заводить и если наркотические средства нашли в организме. Единственное основание — доказательства передачи или производства веществ.

Об ужесточении требований к НКО-иноагентам

Список иностранных источников, финансирование которых влечет признание НКО иностранным агентом, расширили. А еще ввели дополнительные основания для внеплановой проверки НКО-иноагентов. Такие организации теперь обязаны также представлять Минюсту программы своих мероприятий до их начала и ежегодный отчет об их исполнении.

О госзащите силовиков

Получить госзащиту теперь смогут росгвардейцы, участники спецопераций, госслужащие внешней разведки и военные, участвовавшие в борьбе с терроризмом. Раньше такая возможность была только у судей, прокуроров, сотрудников ФСБ, СК, ФСИН и таможни, а также некоторых других ведомств. Госзащита, в частности, предполагает запрет на распространение информации об имуществе подзащитных и их близких.

О налоговом вычете за фитнес

На занятия спортом можно будет получить налоговый вычет. Вернуть получится 13% от расходов в спортивных организациях и ИП на сумму до 120 тыс. рублей в год. То есть максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

О «гаражной амнистии»

Россияне смогут получить право на земельные участки, на которых расположены их гаражи и которые сейчас находятся в государственной или муниципальной собственности. Такая возможность появится у пользователей гаражей, возведенных до конца 2004 года, их наследников или лиц, купивших гараж. Оформить собственность можно будет до 1 сентября 2026 года.