Путин подписал закон о контроле властей за просветительской деятельностью

Владимир Путин подписал изменения в закон «Об образовании в РФ», которые запрещают заниматься просветительской деятельностью без согласования с властями. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон закрепляет понятие «просветительской деятельности» и запрещает заниматься ею всем, кроме одобренных правительством организаций. Он вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Авторы законопроекта считают, что действующие нормы не определяют «порядок осуществления» такой деятельности и не выдвигают «требования к ее участникам». Необходимость принятия поправок они объясняют борьбой с пропагандой «антироссийских сил».

Ранее поправки о просветительской деятельности, вносимые в закон «Об образовании в РФ», одобрили Госдума и Совет Федерации.

Научное сообщество призывало не вносить поправки. Российская академия наук обратилась к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон. Петиция астрофизика Сергея Попова на сайте change.org против поправок собрала больше 240 тыс. подписей.

Сегодня президент также подписал закон об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Теперь по статье 354 УК России предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей. Ранее по этой статье максимальный штраф составлял 500 тыс. рублей, а уголовного наказания не предусматривалось.