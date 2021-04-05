Илон Маск посоветовал Роскосмосу сделать полностью многоразовые ракеты

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рекомендовал Роскосмосу стремиться к производству полноценно многоразовых ракет. Так он прокомментировал в твиттере пост про создание российской ракеты «Амур».

«Амур» — это ракета с многоразовой первой ступенью, которую можно использовать около 10 раз. Согласно презентации Роскосмоса, она будет на 2 тонны легче одноразовой ступени. Стоимость одного запуска «Амура» будет обходиться в 22 млн долларов.