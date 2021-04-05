Илон Маск посоветовал Роскосмосу сделать полностью многоразовые ракеты

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рекомендовал Роскосмосу стремиться к производству полноценно многоразовых ракет. Так он прокомментировал в твиттере пост про создание российской ракеты «Амур».
«Амур» — это ракета с многоразовой первой ступенью, которую можно использовать около 10 раз. Согласно презентации Роскосмоса, она будет на 2 тонны легче одноразовой ступени. Стоимость одного запуска «Амура» будет обходиться в 22 млн долларов.
«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — заявил Маск. Он также отметил, что у ракеты-носителя от SpaceX Falcon 9 нет предела повторного использования. Однако с каждым разом ее обслуживание будет становиться дороже и труднее.
В октябре 2020-го гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что думает об Илоне Маске и корпорации SpaceX. Глава похвалил Маска «за смелость инженерных решений», однако отметил, что его компания «сделала то же самое, что у нас давно существует».
Спустя месяц Роскосмос заявил, что хочет потратить 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы, как у Илона Маска. Эта сумма превышает размер всей федеральной космической программы на десятилетий период — с 2016 по 2025 год.