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«Сделали то же самое, что у нас давно существует»: Дмитрий Рогозин об Илоне Маске и SpaceX

Анастасия Цой
Сегодня в 14:42

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью агентству ТАСС высказался об Илоне Маске и его компании SpaceX.

Рогозин похвалил Маска «за смелость инженерных решений», но в то же время не понял, почему «великая, самая мощная технологическая страна» не сделала этого — не разработала корабль, чтобы доставлять астронавтов на МКС, — раньше.

«Сделали — молодцы, хорошо. Что они сделали? Они теперь имеют такую же возможность, как Россия, доставлять космонавтов на МКС. Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время. Что они сделали-то? Сделали то же самое, что у нас давно существует», — сказал Рогозин.

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Кроме того, глава Роскосмоса заявил, что другая компания Маска — Tesla — переоценена в более чем в сто раз. «Это пирамида все равно, она так или иначе…», — добавил он.

На замечание о том, что в России собирают подписи, чтобы поставить памятник Маску, Рогозин сказал: «Своих надо поддерживать, а не лебезить перед Западом, особенно когда своим непросто».

30 мая SpaceX и NASA впервые за девять лет вывели на орбиту с территории США пилотируемый космический корабль. До этого американских астронавтов доставляли на МКС только российскими «Союзами». NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — писал в 2014 году Рогозин в твиттере. Ответа пришлось ждать шесть лет. «Батут работает!» — пошутил Илон Маск на пресс-конференции после успешного запуска Crew Dragon.

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