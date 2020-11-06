Роскосмос хочет потратить 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы, как у Илона Маска

Государственная корпорация Роскосмос запросила у правительства 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы «Сфера» — российского аналога американской системы Starlink, созданной Илоном Маском. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов.

Сумма в 1,5 трлн рублей превышает размер всей федеральной космической программы на десятилетий период — с 2016 по 2025 год.

В основном проект будет финансироваться за счет бюджетных денег, частные инвестиции составят 350 млрд рублей.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Сейчас на орбиту выведено более 500 спутников Starlink, всего их планируется 12 тыс. При таком количестве интернет станет доступен по всему миру.

В России власти выражали недовольство проектом, считая его угрозой для суверенитета страны.

В октябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал достижения Илона Маска. Он похвалил американца «за смелость инженерных решений», но в то же время заявил, что не понимает всеобщего восторга.