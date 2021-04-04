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Бруно Марс и Андерсон Пак опубликовали лирик-видео на новый хит «Leave The Door Open»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:39

Дуэт Бруно Марса и Андерсона Пака Silk Sonic занял первую строчку чарта «Billboard Adult R&B Airplay» на этой неделе. В честь этого музыканты выпустили лирик-видео и лайв-версию сингла «Leave The Door Open».

Ролик получился очень стильным и сделан в духе ретро, как и обложка самого трека. В уютной полутемной комнате крутится виниловая пластинка в проигрывателе, а рядом стоит свеча и бокал вина.

Группа Silk Sonic появилась 5 марта, а «Leave The Door Open» — первый релиз Марса и Пака в ее составе. В этот же день исполнители выпустили клип, который собрал уже более 98 млн просмотров.

Песня войдет в грядущий альбом «An Evening with Silk Sonic», который Бруно Марс анонсировал у себя в инстаграме. В его записи принял участие культовый фанк-музыкант, басист Parliament Funkadelic Бутси Коллинз. Дата релиза пластинки пока еще неизвестна.

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