Бруно Марс и Андерсон Пак опубликовали лирик-видео на новый хит «Leave The Door Open»

Дуэт Бруно Марса и Андерсона Пака Silk Sonic занял первую строчку чарта «Billboard Adult R&B Airplay» на этой неделе. В честь этого музыканты выпустили лирик-видео и лайв-версию сингла «Leave The Door Open».

Ролик получился очень стильным и сделан в духе ретро, как и обложка самого трека. В уютной полутемной комнате крутится виниловая пластинка в проигрывателе, а рядом стоит свеча и бокал вина.