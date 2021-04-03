Появился трейлер аниме-сериала «Yasuke». Музыку к нему написал Flying Lotus

Действие шоу происходит в альтернативной средневековой Японии, где развита механика и существуют маги. В центре сюжета — великий воин Ясуке, который бросил свое дело ради спокойной жизни. Ему приходится снова взяться за оружие, когда местной деревне начинают угрожать феодалы дайме.

Сериал создал американский продюсер ЛеШон Томас со студией MAPPA. Персонажей разработал Такеши Коикэ, известный по работе на проектами «Самурай Чамплу», «Манускрипт ниндзя» и «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ». Заглавного персонажа озвучил Лакит Стэнфилд, получивший в этом году номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Иуда и черный мессия». Премьера намечена на 29 апреля.

Музыку к «Yasuke» написал американский электронщик Flying Lotus, у которого в прошлом году вышла инструментальная версия альбома «Flamagra». Оригинальную версию пластинки он выпустил в 2019 году.