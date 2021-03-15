«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов премии «Оскар» 2021 года. Претендентов на награды объявили актриса Приянка Чопра и ее муж, музыкант Ник Джонас, во время прямой трансляции на ютьюбе.
Лидером по количеству номинаций, в том числе за актерскую работу, стал «Манк» Дэвида Финчера — ему может достаться 10 статуэток. Полный список выглядит следующим образом:
Лучший фильм
- «Отец»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Минари»
- «Земля кочевников»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший актер
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Энтони Хопкинс, «Отец»
- Гэри Олдман, «Манк»
- Стивен Ен, «Минари»
Лучшая актриса
- Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
- Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
- Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг, «Еще по одной»
- Дэвид Финчер, «Манк»
- Ли Айзек Чун, «Минари»
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Эмералд Феннелл, «Девушка, подающая надежды»
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова, «Борат-2»
- Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
- Оливия Колман, «Отец»
- Аманда Сейфрид, «Манк»
- Юн Е Чжон, «Минари»
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
- Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»
- Пол Раджи, «Звук металла»
- Лейкит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»
Лучший адаптированный сценарий
- «Борат-2»
- «Отец»
- «Земля кочевников»
- «Одна ночь в Майами»
- «Белый тигр»
Лучший оригинальный сценарий
- «Иуда и черный мессия»
- «Минари»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший иностранный фильм
- «Еще по одной»
- «Лучшие дни»
- «Коллектив»
- «Человек, который продал свою кожу»
- «Куда ты идешь, Аида?»
Лучший анимационный фильм
- «Вперед»
- «Путешествие на Луну»
- «Душа»
- «Легенда о волках»
- «Барашек Шон: Фермагеддон»
Лучший документальный фильм
- «Коллектив»
- «Агент-крот»
- «Время»
- «Мой учитель — осьминог»
- «Лагерь калек»
Лучший оператор
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Новости со всех концов света»
- «Земля кочевников»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший композитор
- «Пятеро одной крови»
- «Манк»
- «Минари»
- «Новости со всех концов света»
- «Душа»
Лучший монтаж
- «Отец»
- «Земля кочевников»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший дизайн костюмов
- «Эмма.»
- «Манк»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Мулан»
- «Пиноккио»
Лучший звук
- «Грейхаунд»
- «Манк»
- «Новости со всех концов света»
- «Душа»
- «Звук металла»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Нора»
- «Гений места»
- «Если что‑то случится, я люблю вас»
- «Опера»
- «Люди-да»
Лучший короткометражный фильм
- «Прощупывание»
- «Комната с письмами»
- «Подарок»
- «Два далеких незнакомца»
- «Белый глаз»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «Колетт»
- «Концерт — это беседа»
- «Не делить»
- «Отделение голода»
- «Любовная баллада для Наташи»
Лучший художник-постановщик
- «Отец»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Новости со всех концов света»
- «Довод»
Лучший грим и прически
- «Эмма.»
- «Элегия Хиллбилли»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Пиноккио»
Лучшая песня
- «Fight for You», «Иуда и черный мессия»
- «Hear My Voice», «Суд над чикагской семеркой»
- «Húsavíkt», «Музыкальный конкурс „Евровидение“»
- «Io Si (Seen)», «Вся жизнь впереди»
- «Speak Now», «Одна ночь в Майами»
Две картины российских режиссеров не попали в шорт-лист номинантов. «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского претендовала на номинацию в категории «Лучший иностранный фильм», а «Гунда» Виктора Косаковского была в длинном списке на номинацию в секции «Лучший документальный полнометражный фильм».
93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 апреля.