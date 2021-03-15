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«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021»

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:10

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов премии «Оскар» 2021 года. Претендентов на награды объявили актриса Приянка Чопра и ее муж, музыкант Ник Джонас, во время прямой трансляции на ютьюбе.

Лидером по количеству номинаций, в том числе за актерскую работу, стал «Манк» Дэвида Финчера — ему может достаться 10 статуэток. Полный список выглядит следующим образом:

Лучший фильм


  • «Отец»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Земля кочевников»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Звук металла»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший актер


  • Риз Ахмед, «Звук металла»
  • Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Энтони Хопкинс, «Отец»
  • Гэри Олдман, «Манк»
  • Стивен Ен, «Минари»

Лучшая актриса


  • Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
  • Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
  • Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
  • Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Лучший режиссер


  • Томас Винтерберг, «Еще по одной»
  • Дэвид Финчер, «Манк»
  • Ли Айзек Чун, «Минари»
  • Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
  • Эмералд Феннелл, «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана


  • Мария Бакалова, «Борат-2»
  • Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
  • Оливия Колман, «Отец»
  • Аманда Сейфрид, «Манк»
  • Юн Е Чжон, «Минари»

Лучший актер второго плана


  • Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
  • Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»
  • Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»
  • Пол Раджи, «Звук металла»
  • Лейкит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»

Лучший адаптированный сценарий


  • «Борат-2»
  • «Отец»
  • «Земля кочевников»
  • «Одна ночь в Майами»
  • «Белый тигр»

Лучший оригинальный сценарий


  • «Иуда и черный мессия»
  • «Минари»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Звук металла»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший иностранный фильм


  • «Еще по одной»
  • «Лучшие дни»
  • «Коллектив»
  • «Человек, который продал свою кожу»
  • «Куда ты идешь, Аида?»

Лучший анимационный фильм


  • «Вперед»
  • «Путешествие на Луну»
  • «Душа»
  • «Легенда о волках»
  • «Барашек Шон: Фермагеддон»

Лучший документальный фильм


  • «Коллектив»
  • «Агент-крот»
  • «Время»
  • «Мой учитель — осьминог»
  • «Лагерь калек»

Лучший оператор


  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»
  • «Новости со всех концов света»
  • «Земля кочевников»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший композитор


  • «Пятеро одной крови»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Новости со всех концов света»
  • «Душа»

Лучший монтаж


  • «Отец»
  • «Земля кочевников»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Звук металла»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший дизайн костюмов


  • «Эмма.»
  • «Манк»
  • «Ма Рейни: Мать блюза»
  • «Мулан»
  • «Пиноккио»

Лучший звук


  • «Грейхаунд»
  • «Манк»
  • «Новости со всех концов света»
  • «Душа»
  • «Звук металла»

Лучший короткометражный анимационный фильм


  • «Нора»
  • «Гений места»
  • «Если что‑то случится, я люблю вас»
  • «Опера»
  • «Люди-да»

Лучший короткометражный фильм


  • «Прощупывание»
  • «Комната с письмами»
  • «Подарок»
  • «Два далеких незнакомца»
  • «Белый глаз»

Лучший короткометражный документальный фильм


  • «Колетт»
  • «Концерт — это беседа»
  • «Не делить»
  • «Отделение голода»
  • «Любовная баллада для Наташи»

Лучший художник-постановщик


  • «Отец»
  • «Ма Рейни: Мать блюза»
  • «Манк»
  • «Новости со всех концов света»
  • «Довод»

Лучший грим и прически


  • «Эмма.»
  • «Элегия Хиллбилли»
  • «Ма Рейни: Мать блюза»
  • «Манк»
  • «Пиноккио»

Лучшая песня


  • «Fight for You», «Иуда и черный мессия»
  • «Hear My Voice», «Суд над чикагской семеркой»
  • «Húsavíkt», «Музыкальный конкурс „Евровидение“»
  • «Io Si (Seen)», «Вся жизнь впереди»
  • «Speak Now», «Одна ночь в Майами»

Две картины российских режиссеров не попали в шорт-лист номинантов. «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского претендовала на номинацию в категории «Лучший иностранный фильм», а «Гунда» Виктора Косаковского была в длинном списке на номинацию в секции «Лучший документальный полнометражный фильм».

93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 апреля.

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Томас Винтерберг
Хлоя Чжао
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Оливия Колман
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