«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов премии «Оскар» 2021 года. Претендентов на награды объявили актриса Приянка Чопра и ее муж, музыкант Ник Джонас, во время прямой трансляции на ютьюбе.

Лидером по количеству номинаций, в том числе за актерскую работу, стал «Манк» Дэвида Финчера — ему может достаться 10 статуэток. Полный список выглядит следующим образом:

Лучший фильм

«Отец»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Минари»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший актер

Риз Ахмед, «Звук металла»

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Гэри Олдман, «Манк»

Стивен Ен, «Минари»

Лучшая актриса

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Лучший режиссер

Томас Винтерберг, «Еще по одной»

Дэвид Финчер, «Манк»

Ли Айзек Чун, «Минари»

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Эмералд Феннелл, «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова, «Борат-2»

Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»

Оливия Колман, «Отец»

Аманда Сейфрид, «Манк»

Юн Е Чжон, «Минари»

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»

Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»

Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»

Пол Раджи, «Звук металла»

Лейкит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»

Лучший адаптированный сценарий

«Борат-2»

«Отец»

«Земля кочевников»

«Одна ночь в Майами»

«Белый тигр»

Лучший оригинальный сценарий

«Иуда и черный мессия»

«Минари»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший иностранный фильм

«Еще по одной»

«Лучшие дни»

«Коллектив»

«Человек, который продал свою кожу»

«Куда ты идешь, Аида?»

Лучший анимационный фильм

«Вперед»

«Путешествие на Луну»

«Душа»

«Легенда о волках»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

Лучший документальный фильм

«Коллектив»

«Агент-крот»

«Время»

«Мой учитель — осьминог»

«Лагерь калек»

Лучший оператор

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Новости со всех концов света»

«Земля кочевников»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший композитор

«Пятеро одной крови»

«Манк»

«Минари»

«Новости со всех концов света»

«Душа»

Лучший монтаж

«Отец»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший дизайн костюмов

«Эмма.»

«Манк»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Мулан»

«Пиноккио»

Лучший звук

«Грейхаунд»

«Манк»

«Новости со всех концов света»

«Душа»

«Звук металла»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Нора»

«Гений места»

«Если что‑то случится, я люблю вас»

«Опера»

«Люди-да»

Лучший короткометражный фильм

«Прощупывание»

«Комната с письмами»

«Подарок»

«Два далеких незнакомца»

«Белый глаз»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Колетт»

«Концерт — это беседа»

«Не делить»

«Отделение голода»

«Любовная баллада для Наташи»

Лучший художник-постановщик

«Отец»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Новости со всех концов света»

«Довод»

Лучший грим и прически

«Эмма.»

«Элегия Хиллбилли»

«Ма Рейни: Мать блюза»

«Манк»

«Пиноккио»

Лучшая песня