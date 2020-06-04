Flying Lotus выпустил инструменталы альбома «Flamagra» в его делюкс-издании

Американский электронщик Flying Lotus выпустил инструментальные треки своего альбома «Flamagra» вместе с релизом его делюкс-версии.
«В то время как оригинальный альбом представляет собой сборник мечты вокальных коллабораций, этот проект выводит на передний план мастерские аранжировки, электронику и музыкальность — редкая возможность заглянуть за кулисы одного из главных новаторов нашего времени среди музыкальных продюсеров», — без стеснений описывает пластинку ее пресс-релиз.
В продажу также поступило специальное издание с двумя пластинками и эксклюзивным слипматом (аксессуаром для диджеев) с «анимированным» дизайном от Уинстона Хэкинга и мастера психоделических рисунков Дрю Тетца.
«Flamagra» вышел ровно года назад. К релизу Flying Lotus выпустил клипы на треки «Fire Is Coming», записанный вместе с легендарным режиссером Дэвидом Линчем, который появляется в видео, и «More», созданный Синъитиро Ватанабэ, автором аниме «Ковбой Бибоп» и «Самурай Чамплу».
Последние пять лет Flying Lotus не сидел без дела: он, например, снял свой первый фильм — хоррор «Kuso» (дебютировал на кинофестивале «Сандэнс»), спродюсировал альбом своего друга Thundercat, записал саундтрек к аниме «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022».