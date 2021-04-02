Телеканал «Ю» перезапустит проект «Дом-2»

19 апреля проект «Дом-2» вернется на телевидение. Теперь он будет выходить в эфире канала «Ю», сообщает РИА «Новости».

Шоу получит название «Дом-2. Новая любовь» и будет транслироваться утром и вечером. Формат проекта останется прежним.

Вести программу будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Некоторые «звездные» участники также останутся, но к ним присоединятся новые.

Ранее «Дом-2» выходил на телеканале ТНТ. Руководство сообщило о закрытии проекта 18 декабря. Последняя серия вышла 30 декабря, после чего шоу заменила линейка из пяти стендап-программ.

Директор ТНТ Роман Петренко отмечал, что «Дом-2» стал неконкурентоспособным в эпоху соцсетей, когда надо конкурировать с ютьюбом. Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что «проект достаточно дорогой, и он начал приносить телеканалу убытки».