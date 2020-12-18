ТНТ закроет «Дом-2» в 2020 году

Телеканал ТНТ завершит реалити-шоу «Дом-2» в конце 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Двухчасовой финал шоу о том, как построить свою любовь на ТНТ, выйдет 30 декабря. «Дом-2» заменит линейка из пяти стендап-программ.

Директор ТНТ Роман Петренко заявил, что за шестнадцать лет с момента запуска реалити-шоу «телевизионное пространство сильно изменилось». В России появилось свыше 400 каналов, сказал он, телевидение теперь конкурирует с ютьюбом и соцсетями.

«Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи, самые популярные в стране, — сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — объяснил закрытие «Дома-2» Петренко.

Телеграм-канал «Москва Новости», впрочем, опубликовал сообщение о том, что шоу не закрывается, а просто меняет формат. «История про закрытие — часть продуманной рекламной стратегии», — написал канал.

Эту информацию подтвердила телеграм-каналу «Подъем» экс-участница шоу Виктория Боня. Она заявила, что думает, что «шоу точно не закрывают, по крайней мере в ближайшие несколько месяцев».

«Дом-2» стартовал в 2004 году. Его ведущими успели побывать Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова, а участники на проекте сыграли тридцать свадеб. Текст «Афиши Daily» о том, почему многие жители России каждый вечер смотрели, как два десятка людей строят любовь в эфире телеканала, можно прочитать здесь.