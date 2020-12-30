«Одни убытки»: ТНТ объяснил, почему закрыл «Дом-2»

Телеканал ТНТ закрыл реалити-шоу «Дом-2», потому что проект перестал приносить прибыль и сделался убыточным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова.

Жаров в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что отметивший свое пятнадцатилетие проект терял аудиторию, а в последние два года существования и вовсе стал нерентабельным.

«Спорное заявление, что зрителем этой программы оставалось молодое поколение», — отметил Жаров. Гендиректор «Газпром-медиа» уточнил, что «проект достаточно дорогой и он начал приносить телеканалу убытки».

Руководство телеканала пыталось изменить «что‑то внутри формата» передачи, однако, по словам Жарова, эти попытки к успеху не привели. Тогда руководители ТНТ приняли решение отказаться от реалити-шоу.

«Мы его поддержали, потому что четко видели, сколько мы денег на нем теряем», — сказал Жаров.

Телеканал ТНТ сообщал о закрытии «Дома-2» 18 декабря. Последняя серия проекта должна выйти 30 декабря, после чего шоу заменит линейка из пяти стендап-программ. Директор ТНТ Роман Петренко отмечал, что «Дом-2» стал неконкурентоспособным в эпоху соцсетей, когда конкурировать надо с ютьюбом.

Несколько СМИ и ньюсмейкеров, включая бывшую участницу «Дома-2» Викторию Боню, впрочем, заявляли, что реалити-шоу не закрывается, а просто меняет формат — а новости о закрытии просто часть продуманной рекламной стратегии.