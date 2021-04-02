Джеймс Кэмерон рассказал, как искал секрет успеха «Аватара». Он хочет повторить его в сиквелах

Джеймс Кэмерон заставлял сценаристов продолжения «Аватара» искать секрет успеха первого фильма франшизы перед тем, как приступить к работе над новыми историями. Об этом режиссер рассказал в интервью для IndieWire.

Кэмерон считал, что только тщательный анализ оригинальной картины позволит не разочаровать зрителей в будущем. Чтобы коллеги сосредоточились именно на этой задаче, режиссеру даже пришлось пригрозить им увольнением.

«Мне пришлось пригрозить уволить их всех, потому что они делали то, что делают писатели, а именно — пытались создавать новые истории. Я сказал: „Мы должны понять, какой была связь [со зрителями] и защитить ее, защитить этот уголек и это пламя“», — пояснил Кэмерон.

Вместе с командой режиссер пересмотрел первый фильм и выделил три уровня в истории, которые определили ее беспрецедентный успех. По мнению Кэмерона, ими были непосредственно сюжетная линия, тематика (спиритуализм, капитализм, империализм, колониализм, дисгармония с природой и нарушение прав человека) и духовность.

Под последним кинематографист понимает нечто эфемерное, что сложно выразить словами — то, что делало фильм похожим на сон, в котором хочется остаться.

«Это было похожее на сон чувство стремление быть там, быть в этом пространстве, быть в месте, которое безопасно и где вы хотите быть. То ли это был полет, то ли ощущение свободы и радостного возбуждения, то ли пребывание в лесу, где пахнет землей. Это была чувственная вещь», — пояснил Кэмерон.

По его словам, именно третий уровень стал путеводной звездой для создания сиквелов. Сценаристы отказались от многих из своих задумок из‑за того, что они не приводили к «ощущению, будто вы видите сновидение с широко открытыми глазами».

«Аватар» вышел на экраны в 2009 году и стал самым кассовым фильмом в истории, обойдя другую сверхпопулярную картину Кэмерона — «Титаник». На какое‑то время этот рекорд превзошел блокбастер Marvel «Мстители: Финал», однако в марте 2021 года «Аватар» вышел в повторный прокат в Китае и вновь вернул себе лидерство.

Сейчас Джеймс Кэмерон работает над четырьмя новыми картинами, продолжающими историю «Аватара». Сюжет второй части пока не раскрывается, но известно, что основное действие будет происходить в океане планеты Пандора. Премьера «Аватара-2» состоится в декабре 2022 года. В фильме сыграют Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Джоэл Дэвид Мур.