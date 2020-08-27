Кейт Уинслет снимается во второй части «Аватара». Ради съемок она научилась не дышать 7 минут

Британская актриса Кейт Уинслет ради съемок во второй части фильма «Аватар» научилась задерживать дыхание более чем на семь минут. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

Чтобы сыграть некоего «водного человека», Уинслет освоила фридайвинг — подводное плавание без использования акваланга или другого дополнительного оборудования.

«Это было просто невероятно. Моя самая длинная задержка дыхания составляла 7 минут и 14 секунд. Сумасшедшая вещь», — говорит актриса.

Фильм «Аватар-2» станет первой работой Уинслет и режиссера Джеймса Кэмерона со времен «Титаника» — легендарная картина о затонувшем лайнере вышла в 1997 году. По словам актрисы, Кэмерон стал более спокойным и сдержанным за последние 20 лет.

Сюжет новой ленты пока не раскрывается, но известно, что основное действие будет происходить в океане планеты Пандора. Премьера «Аватара-2» состоится в декабре 2022 года. В фильме снимутся Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Джоэл Дэвид Мур.

А уже в этом году, в ноябре, на экранах появится фильм «Аммонит», главные роли в котором исполнили Кейт Уинслет и Сирша Ронан. Трейлер картины можно посмотреть здесь.