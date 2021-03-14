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«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории. Он вышел в повторный прокат в Китае

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:42

«Аватар» Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым фильмом в истории кино. Об этом сообщает Deadline.

Картина вышла в повторный прокат в Китае 12 марта, в пятницу, и к вечеру субботы заработала 8,9 млн долларов. В итоге общемировые сборы составили 2 798 579 794 доллара. До этого рекорд принадлежал блокбастеру «Мстители: Финал». Фильм Marvel, вышедший в 2019 году, заработал по миру 2 797 501 328 долларов.

«Аватар» стал первым зарубежным фильмом в этом году, возглавившим уик-энд в китайском прокате. Суммарно повторный релиз, согласно прогнозам, принесет компании Disney около 58 млн долларов.

Джеймс Кэмерон сейчас работает над четырьмя новыми картинами, продолжающими историю «Аватара». Сюжет второй части пока не раскрывается, но известно, что основное действие будет происходить в океане планеты Пандора. Премьера «Аватара-2» состоится в декабре 2022 года. В фильме сыграют Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Джоэл Дэвид Мур.

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