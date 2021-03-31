«Кони-люди какие‑то»: Матвиенко предложила выяснить, как песня Манижи оказалась на «Евровидении»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поняла, по какому принципу песню Манижи «Русская женщина» отобрали для участия в конкурсе «Евровидение», передает ТАСС.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие‑то и вообще какой‑то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», — заявила она в ходе заседания Совфеда 31 марта. Каких коней имела ввиду Матвиенко, неясно: в тексте песни нет упоминания этих животных.

Сенатор попросила Первый канал предоставить информацию о процедуре голосования. «Как‑то все очень странно, мягко говоря», — добавила она.

В ответ Первый канал пообещал предоставить Совфеду данные голосования и подчеркнул, что компания Ernst & Young, следившая за подсчетом голосов, подтвердила соответствие национального отбора регламенту конкурса.

8 марта стало известно, что в этом году Россию на «Евровидении» представит Манижа с песней «Русская женщина». Помимо нее, на участие в «Евровидении» претендовали дуэт «#2Маши» и группа Therr Maitz.

Некоторые пользователи отнеслись к такому выбору исполнителя критически: посыпались оскорбления из‑за ее таджикского происхождения, многим показалось странным, что она будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. Все это, по их мнению, сделано, чтобы угодить Западу и вписаться в концепцию толерантного конкурса. Музыкальные редакторы «Афиши Daily» Владимир Завьялов и Николай Овчинников тоже поспорили: Манижа на «Евровидении» — это круто или нет?