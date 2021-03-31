Netflix выпустил новый трейлер сериала «Тень и кость», вдохновленного Российской империей

Действие начинается на корабле. Главная героиня – картограф Алина Старкова, которая случайно рассекретила свои сверхспособности — она умеет создавать мощные световые лучи. Теперь за нее предлагают крупный выкуп, поэтому все, кто ее видел, начинают поиски. А девушку ждет встреча с командующим армией волшебников Дарклингом.

Стриминговая платформа Netflix показала новый трейлер фэнтези-сериала «Тень и кость». Посмотреть его можно на YouTube.

Сериал основан на книгах американской писательницы Ли Бардуго про вселенную Гришаверс. Первый роман серии — «Тень и кость» — вышел в 2012 году в США, а в 2018-м был переведен на русский. При написании книг Бардуго вдохновлялась историей и эстетикой Российской империи начала XIX века. Сама писательница называет жанр своих романов «царь-панк».

Главные роли в сериале сыграют Джесси Мэй Ли и звезда «Хроник Нарнии» и «Дориана Грея» Бен Барнс. Шоураннером проекта стал Эрик Хайссерер — сценарист «Прибытия» Дени Вильнева. Продюсером выступила сама Бардуго.

Премьера сериала намечена на 23 апреля. Предыдущий тизер можно посмотреть здесь.