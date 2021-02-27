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Netflix показал трейлер сериала «Тень и кость», вдохновленного культурой России

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:20

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Тень и кость», основанного на фэнтези-романах Ли Бардуго. Он выйдет на платформе 23 апреля.

Шоу, как и книжный цикл «Гриша», будет вдохновлено культурой Российской империи. Оно расскажет о картографе Алине Старковой, обладающей магическими способностями, и ее встрече с командующим армией волшебников Дарклингом.

Главные роли в сериале сыграют Джесси Мей Ли и звезда «Хроник Нарнии» и «Дориана Грея» Бен Барнс. Шоураннером проекта стал Эрик Хайссерер — сценарист «Прибытия» Дени Вильнева. Продюсером выступила сама Бардуго.

По словам писательницы, ее книги — это «фантазия, основанная на эстетике, культуре, политике и социальной структуре России начала XIX века». Бардуг выделяет свои произведения в отдельный жанр «царьпанк».

Дебютный роман под названием «Тень и кость» вышел в 2012 году. Продолжениями книги стали «Штурм и буря», «Крах и восход». Также о вселенной Гришаверс рассказывается в «Шестерке воронов», «Продажном королевстве» и «Короле шрамов». В России серия публикуется с 2018 года.

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