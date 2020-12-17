Netflix выпустит новый оригинальный сериал «Тень и Кость» («Shadow and Bone») в апреле 2021 года. Об этом говорится в тизере шоу, который появился на ютьюб-канале сервиса.
Сериал основан на книгах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго, действие которых происходит во вселенной Гришарвес. Первый роман серии — «Тень и Кость» — вышел в 2012 году в США, а в 2018-м был переведен на русский.
При написании книг Бардуго вдохновлялась историей и эстетикой Российской империи начала XIX века. Сама писательница называет жанр своих романов «царьпанком».
Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Он объединит трилогию «Тень и Кость» и дилогию «Шесть воронов», действие которых происходит в одной вселенной, но в разных временных рамках. Персонажи из них будут встречаться друг с другом, а две разные истории должны объединиться в новое связное повествование.
Главную героиню Алину Старкову сыграет Джесси Мей Ли. Также в актерском составе: Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг и Бен Барс. Режиссером выступил Ли Толанд Кригер, а продюсером — Эрик Хайссерер.