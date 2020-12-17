Netflix выпустит новый оригинальный сериал «Тень и Кость» («Shadow and Bone») в апреле 2021 года. Об этом говорится в тизере шоу, который появился на ютьюб-канале сервиса.

Сериал основан на книгах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго, действие которых происходит во вселенной Гришарвес. Первый роман серии — «Тень и Кость» — вышел в 2012 году в США, а в 2018-м был переведен на русский.

При написании книг Бардуго вдохновлялась историей и эстетикой Российской империи начала XIX века. Сама писательница называет жанр своих романов «царьпанком».