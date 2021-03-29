«Круто, ты попал на ТВ»: шоу «Вписка» сделало выпуск про то, как начиналась «Фабрика звезд»

Авторы шоу «Вписка» сделали выпуск про то, как «Фабрика звезд» изменила российскую поп-музыку и стала целой эпохой 2000-х годов. Посмотреть его можно на ютьюбе.
Героями почти двухчасового эпизода стали продюсер первого и пятого сезонов «Фабрики звезд» Игорь Матвиенко, певец и бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев, ведущая программы Яна Чурикова, певица и бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева и другие.
«Этот выпуск „Вписки“ о том, как „Фабрика звезд“ захватила Россию. Почему продюсер Игорь Матвиенко два года приходил в себя после съемок? Как ведущую Яну Чурикову чуть не уволили после первого эфира? Правда ли, что главный хит Миши Гребенщикова — реклама шоколадного батончика?» — говорится в описании видео.
Ведущие «Вписки» Николай Редькин и Василий Трунов поговорили с гостями о том, как проходил кастинг на реалити-шоу, каким образом «фабриканты» проносили в Звездный дом алкоголь, как там обстояли дела с любовью и почему из «Фабрики» ушла Маша Алалыкина. Также вы узнаете:
- действительно ли в душе и в туалетах стояли камеры;
- правда ли Михаил Гребенщиков получил квартиру в Москве после шоу;
- кто был самый популярный в «Корнях»;
- повлиял ли уход Сати Казановой на группу «Фабрика»;
- взял бы Матвиенко Моргенштерна на проект и многое другое.
«Фабрика звезд» — телевизионный проект и реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей. Программа выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год и в 2011–2012 годах. Продюсером самой первой «Фабрики» стал Игорь Матвиенко, в разные годы шоу также продюсировали Максим Фадеев, Александр Шульгин, Игорь Крутой, Виктор Дробыш и другие.
«Афиша Daily» по случаю выхода свежего выпуска «Вписки» предложила вспомнить всех участников первой «Фабрики звезд» за пять минут. Пройти тест можно здесь. А о том, что, собственно, стало с этими участниками, можно прочитать тут.