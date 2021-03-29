«Круто, ты попал на ТВ»: шоу «Вписка» сделало выпуск про то, как начиналась «Фабрика звезд»

Авторы шоу «Вписка» сделали выпуск про то, как «Фабрика звезд» изменила российскую поп-музыку и стала целой эпохой 2000-х годов. Посмотреть его можно на ютьюбе.

Героями почти двухчасового эпизода стали продюсер первого и пятого сезонов «Фабрики звезд» Игорь Матвиенко, певец и бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев, ведущая программы Яна Чурикова, певица и бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева и другие.

«Этот выпуск „Вписки“ о том, как „Фабрика звезд“ захватила Россию. Почему продюсер Игорь Матвиенко два года приходил в себя после съемок? Как ведущую Яну Чурикову чуть не уволили после первого эфира? Правда ли, что главный хит Миши Гребенщикова — реклама шоколадного батончика?» — говорится в описании видео.