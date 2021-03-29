Это не совсем обычный тест. Как им пользоваться? Очень просто: нажимаете на кнопку Play — и в поле, появившемся на месте этой кнопки, вписываете полные фамилии и имена «фабрикантов». Правильные ответы будут появляться ниже в правой колонке, а вместе с таймером обратного отсчета будет фиксироваться ваш текущий результат.

Важный момент — вписывать необходимо имена участников шоу, а не группы!