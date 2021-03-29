Сегодня вышел свежий выпуск шоу «Вписка», посвященный «Фабрике звезд». По этому случаю предлагаем вам вспомнить всех участников первого сезона шоу за пять минут — проверим, как вы смотрели главное музыкальное реалити российского ТВ!
Это не совсем обычный тест. Как им пользоваться? Очень просто: нажимаете на кнопку Play — и в поле, появившемся на месте этой кнопки, вписываете полные фамилии и имена «фабрикантов». Правильные ответы будут появляться ниже в правой колонке, а вместе с таймером обратного отсчета будет фиксироваться ваш текущий результат.
Важный момент — вписывать необходимо имена участников шоу, а не группы!
Подробности по теме
Что стало с этими людьми — читайте здесь!