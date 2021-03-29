Теперь судно Ever Given можно поместить куда угодно. Посмотрите, как оно заблокировало Москву-реку!

За пять дней «великого стояния» в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given вдохновил на мемы не только обычных пользователей соцсетей, но и веб-разработчиков. Если вы воображали, как бы выглядело судно в Москве-реке или Неве, то программист сделал для вас целый сайт.
Разработчик Гарретт Даш Нельсон за 10 минут написал сайт Ever Given Ever Ywhere («Брось Ever Given где угодно») на платформе Glitch. Он позволяет пользователю поставить 400-метровую баржу в любое место на планете — например, в Черное море или Атлантический океан, чтобы корабль простирался от Европы до американского побережья.
Управлять сайтом немного неудобно — нельзя вбить адрес или местоположение, поэтому искать нужное место на ландшафтной карте придется вручную. Но если с географией в школе было все в порядке, то найти Москву или Петербург особого труда не составит.
Севший на мель Ever Given напротив «Лужников»
А теперь напротив Кремля
Ever Given перекрыл бы всю Красную площадь — от Исторического музея до храма Василия Блаженного
Теперь в Петербурге, напротив Адмиралтейства
На стоянке катеров в Петербурге ему точно места не найдется
Ever Given затерялся в Ижевском пруду — самом большом искусственно созданном водоеме в Европе. Для сравнения: ширина Суэцкого канала не превышает 250 метров
И это еще не все. Технический советник генерального директора Microsoft Мэтт Виллосо поделился видео из тиктока, в котором застрявший корабль Ever Given видно из кабины пилота самолета. Только это не реальная съемка, а игра Flight Simulator от Microsoft. «Если посмотреть налево, можно увидеть Суэцкий канал. Через него проходит большая часть наших торговых и грузовых кораблей. Боже мой, кажется, у них там большая проблема», — комментирует увиденное виртуальный пилот.
Модификация для Microsoft Flight Simulator, которая добавляет в Суэцкий канал севшее на мель судно, вышла на портале Flightsim.
Сегодня контейнеровоз сняли с мели и подвинули в сторону берега, так что скоро торговый путь станет свободным для прохода грузовых кораблей. Однако не все пользователи оказались этому рады — они хотели продолжения эпопеи в Суэцком канале. В тренды твиттера даже вышла фраза «Put it back» («Верните его на место»).
Раз уж корабль спасли, то комментаторы стали предполагать, кто это сделал. Согласно одной из версий, власти Египта попросили помощи у Кинг-Конга и Годзиллы.
Не забыли и про маленького героя — экскаватор, который пытался помочь ему сойти с мели. Без его усилий, уверены пользователи твиттера, ситуация бы не разрешилась.