Теперь судно Ever Given можно поместить куда угодно. Посмотрите, как оно заблокировало Москву-реку!

За пять дней «великого стояния» в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given вдохновил на мемы не только обычных пользователей соцсетей, но и веб-разработчиков. Если вы воображали, как бы выглядело судно в Москве-реке или Неве, то программист сделал для вас целый сайт.

Разработчик Гарретт Даш Нельсон за 10 минут написал сайт Ever Given Ever Ywhere («Брось Ever Given где угодно») на платформе Glitch. Он позволяет пользователю поставить 400-метровую баржу в любое место на планете — например, в Черное море или Атлантический океан, чтобы корабль простирался от Европы до американского побережья.