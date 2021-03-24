«Шип хеппенс»: огромный контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и стал мемом

Один из крупнейших контейнеровозов в мире парализовал движение в Суэцком канале, который соединяет Красное и Средиземное моря, обеспечивая кратчайший морской путь между Азией и Европой.
400-метровое судно Ever Given, принадлежащее компании Evergreen Marine, перевозило сотни контейнеров из Китая в Нидерланды. В водах Египта оно село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури, сообщили оператор корабля и администрация Суэцкого канала.
Члены экипажа во время посадки на мель не пострадали, и сейчас их жизни ничего не угрожает. Судя по данным VesselFinder, контейнеровоз все еще перегораживает канал. Его пытаются сдвинуть буксирами, но есть опасения, что операция затянется на несколько дней.
После того как Ever Given заблокировал проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. По информации Bloomberg, в пробке застряли больше 100 судов.
Американский морской историк Сэл Меркольяно сообщил Би-би-си, что канал впервые перекрыл настолько большой контейнеровоз.
Ситуация с контейнеровозом сразу же стала поводом для шуток и мемов в соцсетях. Некоторые пользователи сравнивают ее со сценой в фильме про Остина Пауэрса, другие иронизируют над фото, где сняты огромное судно и маленький экскаватор, пытающийся помочь ему сойти с мели.