«Шип хеппенс»: огромный контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и стал мемом

Один из крупнейших контейнеровозов в мире парализовал движение в Суэцком канале, который соединяет Красное и Средиземное моря, обеспечивая кратчайший морской путь между Азией и Европой.

400-метровое судно Ever Given, принадлежащее компании Evergreen Marine, перевозило сотни контейнеров из Китая в Нидерланды. В водах Египта оно село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури, сообщили оператор корабля и администрация Суэцкого канала.