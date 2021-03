Контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть в сторону берега. Движение судов пока не восстановлено

Инженерам удалось сдвинуть с места контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал. Судно переместилось в сторону берега, частично освободив путь. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Движение судов в канале пока не восстановлено, буксирные катера стараются выпрямить курс Ever Given. Bloomberg пишет, что Ever Given снят с мели, его позиция сместилась на 80%, но маневры продолжаются.