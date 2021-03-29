Контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть в сторону берега. Движение судов пока не восстановлено

Движение судов в канале пока не восстановлено, буксирные катера стараются выпрямить курс Ever Given. Bloomberg пишет , что Ever Given снят с мели, его позиция сместилась на 80%, но маневры продолжаются.

Представитель администрации Суэцкого канала заявил агентству, что сегодня они приступят к «реализации плана по пересечению канала всеми судами». По его словам, может потребоваться около недели, чтобы вывести из канала все корабли, скопившиеся там.

400-метровое судно Ever Given, принадлежащее компании Evergreen Marine, перевозило сотни контейнеров из Китая в Нидерланды. 24 марта в водах Египта оно село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури. После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. По подсчетам The Jerusalem Post, каждый час, пока канал не работает, обходится в 400 млн долларов.