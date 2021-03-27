Альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» вышел раньше официального релиза

Новый альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» раньше официального релиза стал доступен в нескольких странах из‑за технической ошибки. Артист решил выпустить его для всех.
В шестую пластинку вошли 15 треков, длительность которых 50 минут. В их числе фиты «Рамок нет» с Feduk и «Лепесток» с дуэтом «Сестры».
Послушать альбом «Свистки и бумажки» можно только на Apple Music.
Накануне Скриптонит заявил, что релиз состоится 30 марта. В этот же день вышел первый сингл «Жить как я живу».
О том, что музыкант запланировал выход альбома на март, стало известно месяц назад. Тогда же рэпер показал обложку пластинки.
Его предыдущий альбом «2004» вышел в декабре 2019-го и оказался первым релизом, на котором всю музыку Скриптонит написал самостоятельно. В записи приняли участие 104, Райда, M’Dee, Andy Panda и Truwer.