Альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» вышел раньше официального релиза

Новый альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» раньше официального релиза стал доступен в нескольких странах из‑за технической ошибки. Артист решил выпустить его для всех.

В шестую пластинку вошли 15 треков, длительность которых 50 минут. В их числе фиты «Рамок нет» с Feduk и «Лепесток» с дуэтом «Сестры».

Послушать альбом «Свистки и бумажки» можно только на Apple Music.