Скриптонит анонсировал новый альбом «Свистки и бумажки». Пластинка выйдет уже в марте!

По данным Karmapolitan, собственного музыкального издания Скриптонита, релиз запланирован на март этого года.

Слухи о новом альбоме Скриптонита появились еще в январе, когда он разместил в своем инстаграме фото из студии с подписью «6». Многие расценили пост как анонс пластинки — если считать двойной концептуальный альбом «Уроборос» сразу за два, то рэпер на сегодняшний день представил уже пять релизов.

Предыдущий альбом Скриптонита «2004» вышел в декабре 2019-го и оказался первым релизом, на котором всю музыку рэпер написал самостоятельно. В записи приняли участие 104, Райда, M’Dee, Andy Panda и Truwer.

В 2020 году рэпер выпустил совместный с Niman EP «PVL Is back», название которого отсылает к одноименному совместному треку музыкантов, который вышел еще в 2013 году.