Скриптонит назвал дату выхода своего нового альбома

Грядущий альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» выйдет 30 марта. Об этом рэпер сообщил в своем инстаграме.

Вместе с предзаказом пластинки вышел и первый сингл «Жить как я живу» — его пока можно послушать только на Apple Music. Всего в альбом войдут 15 треков, длительность которых — 50 минут.

О том, что Скриптонит запланировал на март новый релиз, стало известно месяц назад. Тогда же рэпер показал обложку пластинки.

Его предыдущий альбом «2004» вышел в декабре 2019-го и оказался первым релизом, на котором всю музыку Скриптонит написал самостоятельно. В записи приняли участие 104, Райда, M’Dee, Andy Panda и Truwer.

В 2020 году рэпер выпустил совместный с Niman EP «PVL Is back», название которого отсылает к одноименному совместному треку музыкантов, который вышел еще в 2013 году.