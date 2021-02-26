Рэпер Хаски выставил на продажу свои портреты и тарелки с мухами

Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов ) предлагает заказать «Портрет кабинетный Д.Н.Кузнецова» с автографом за 3199 рублей, суповую тарелку «Сонная муха» за 2599 рублей и интерактивную футболку «Звезда колдуна» за 2399 рублей.

Российский рэпер Хаски выставил на продажу новую необычную коллекцию мерча под названием «Авантюрная серия № 2». Ее можно купить на сайте музыканта.

К каждому заказу, как обещает сайт, будет прилагаться значок «Жизненный цикл». Все предметы в коллекции характеризуют как «эзотерические» и предназначенные «для домашнего пользования».

На сайте подробно описаны материалы, использованные при создании мерча, а также добавлены комментарии по уходу за ним. Так, фарфоровую тарелку с маками и мухой просят не мыть в посудомоечной машине, а футболку рекомендуют стирать в вывернутом состоянии.

Купить «Авантюрную серию № 2» можно только до 3 марта. В ноябре Хаски уже представлял первую часть коллекции, в ней также были футболки и тарелки, а еще разделочные доски для нарезки мяса.