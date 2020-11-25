Рэпер вновь удивил.
В субботу в инстаграм-аккаунте Хаски появилась ссылка на сайт с таймером. Страница анонсировала выход некой «Авантюрной серии». Вопреки догадкам, речь шла не о новой музыке, а о коллекции мерча.
В необычный релиз вошли четыре позиции: белая фарфоровая тарелка с изображением маленькой мухи, деревянная разделочная доска «Для души и плоти», футболка с принтом улан-удэнского колдуна, а также отрывной календарь «Внимание — 2021 год!».
Мерч уже поступил в продажу на сайте, стилизованном под интернет-страницу из нулевых. Тарелка обойдется в 2499 рублей, разделочная доска — в 4399 рублей, футболка — в 2299 рублей. Отрывной календарь идет в комплекте к каждой покупке.