«Майор Гром» выйдет через неделю. Авторы поделились деталями фильма и рассказали о планах на сиквелы

Картина рассказывает о непримиримом полицейском Игоре Громе. Весь Петербург знает его как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. По сюжету он сталкивается с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

23 марта в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся пресс-показ фильма «Майор Гром». На пресс-конференции после него создатели фильма поделились деталями картины и рассказали о планах снять продолжение. Запись встречи можно посмотреть на ютьюбе , « Афиша Daily » выбрала из нее самое важное.

Будет ли у фильма продолжение?

Проект задуман как часть большой киновселенной. В картине показаны организации и персонажи, которые появляются в других комиксах студии Bubble. Авторы уже знают, как продолжить эту историю, но все зависит от того, насколько «Майор Гром» будет успешен в прокате.

Это картина голливудского толка с российской идентичностью

Создатели пытались сохранить в фильме российскую идентичность, делая проект, стилизованный под голливудских супергероев. Авторы хотят, чтобы «Майор Гром» нашел своего зрителя и за рубежом, но им также было важно сохранить черты отечественной культуры.

Много ли в фильме CGI?

Почти весь огонь в кадре — настоящий. Речь идет о сценах с Чумным Доктором и его огнеметом, с поджогами машин и финальной битвы. Спецэффекты нужны были скорее для визуального увеличения пламени.

Читали ли актеры комиксы Bubble перед съемками?

Большая часть актерского состава до фильма не сталкивалась с комиксами студии, но они прочитали истории про своих героев, чтобы лучше вникнуть в роли. Для Тихона Жизневского, исполнившего заглавную роль, это был первый опыт полного прочтения истории в супергеройском комиксе.

Режиссерская версия «Майора Грома» существует

Создатели фильма позже хотят выпустить режиссерскую версию по аналогии со «Снайдеркатом» картины «Лига справедливости», но все опять же зависит от того, какие будут кассовые сборы у проекта. Расширенный вариант назвали «Габрикат» в честь создателя комикса Артема Габрелянова.

Комикс «Майор Гром» за девять лет вышел более чем в 80 номерах и 20 книгах общим тиражом свыше миллиона копий. В 2017 году по его мотивам Bubble Studios сняла короткометражный фильм, представленный затем на Comic Con. Долгожданная премьера полного метра в кинотеатрах состоится 1 апреля.