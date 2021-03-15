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Эпичные сражения во втором официальном трейлере режиссерской версии «Лиги справедливости»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:10

Стриминговый сервис HBO Max представил второй официальный трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Видео с нагнетающей интонацией показывает, как собираются вместе все супергерои Лиги, чтобы сразиться со злодеями. Кроме того, в ролике появился Джокер, сыгранный Джаредом Лето.

В 2016 году Снайдер после окончания съемок не смог участвовать в постпродакшене картины из‑за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссер «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Позже поклонники запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut («Выложите версию Снайдера»). К акции присоединились Бен Аффлек, Рей Фишер и Галь Гадот, сыгравшие в картине. В итоге компания Warner Bros. дала добро на релиз и выделила Снайдеру деньги на картину в его монтаже.

Премьера «Лиги справедливости» в версии Зака Снайдера намечена на 18 марта этого года. Картина будет длиться четыре часа и состоять из шести глав. Они будут называться «Не рассчитывай на это, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что‑то мрачнее». Здесь можно почитать, о чем, вероятно, будет рассказано в каждой из них. Одновременно с мировой премьерой ленту покажет платформа «Кинопоиск HD».

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