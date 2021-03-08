Американские кинокритики назвали «Землю кочевников» лучшим фильмом года

Сама Хлоя Чжао была удостоена награды за лучшую режиссерскую работу. В число ее конкурентов входили Ли Айзек Чун, Эмиральд Феннел, Дэвид Финчер , Спайк Ли , Реджина Кинг и Аарон Соркин.

Лента «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао признана лучшим фильмом года и удостоилась главной награды Critics Choice Awards, ежегодно вручаемой Ассоциацией телевизионных журналистов. Об этом объявлено в твиттере премии.

Лучшими актером посмертно стал Чедвик Боузман (1976-2020), сыгравший в картине «Ма Рейни: мать блюза». Звание актрисы года досталось Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды).

Лучшим зарубежным фильмом признан «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна. Награду за лучший актерский состав получила картина «Суд над чикагской семеркой».

Полный список лауреатов кино- и теленаград можно посмотреть здесь.

Премия Critics Choice Awards присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Это профессиональное объединение состоит из более чем 250 человек. Оно считается крупнейшей организацией такого рода в Северной Америке.