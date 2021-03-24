Представители Навального заявили о резком ухудшении его здоровья в колонии

С конца прошлой недели Алексей Навальный, находящийся в колонии, испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков со ссылкой на адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева.

«С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство», — заявил он.

Он отметил, что адвокатов не пускают на назначенную встречу с Навальным — такое происходит впервые. Волков предполагает, что политик может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии скрывает этот факт.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.