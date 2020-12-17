В Казани в мае пройдет четырехдневный фестиваль AWAZ от организаторов «Боли» и Moscow Music Week

В Казани с 20 по 23 мая 2021 года пройдет фестиваль AWAZ — масштабное событие, которое объединит в себе музыкальную и образовательную программы, звуковые перформансы и инсталляции по всему городу. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.
В переводе с татарского слово «аваз» означает «звук». Фестиваль AWAZ — это культурный обмен между посетителями и участниками программы в контексте музыки и перформативного искусства.
Событие охватит сразу 12 площадок, в том числе бар «Соль», арт-пространство Werk, центр современной культуры «Смена», городскую синагогу, национальную библиотеку, лютеранскую кирху и другие локации. Все площадки будут находиться в шаговой доступности друг от друга, чтобы была возможность посетить сразу несколько мероприятий за один день.
Организует AWAZ команда музыкальных промоутеров, на счету которых фестивали Moscow Music Week и «Боль».
Участниками мероприятия станут представители целого спектра музыкальных направлений. Программа будет анонсироваться постепенно, но уже сейчас известно, что на фестивале выступят Аиша Деви, Kate NV, Los Piranas, «Утро», «Союз», «Аигел», «Хадн дадн», Simple Symmetry, «ИльяМазо», Заур Нагоев и многие другие.
«Музыка — один из древнейших инструментов межкультурной коммуникации и индивидуального самовыражения, — рассказывает сооснователь фестивалей Moscow Music Week и «Боль» Степан Казарьян. — Задача AWAZ, с одной стороны, погрузить гостей в уникальный музыкальный контекст, который несет в себе отпечаток локальной культуры. С другой — продемонстрировать интересных артистов со всего мира без географической привязки, вдохновить и наполнить сердца посетителей фестиваля новым культурным содержанием на стыке локальности и глобальности».