В Казани в мае пройдет четырехдневный фестиваль AWAZ от организаторов «Боли» и Moscow Music Week

В Казани с 20 по 23 мая 2021 года пройдет фестиваль AWAZ — масштабное событие, которое объединит в себе музыкальную и образовательную программы, звуковые перформансы и инсталляции по всему городу. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.

В переводе с татарского слово «аваз» означает «звук». Фестиваль AWAZ — это культурный обмен между посетителями и участниками программы в контексте музыки и перформативного искусства.

Событие охватит сразу 12 площадок, в том числе бар «Соль», арт-пространство Werk, центр современной культуры «Смена», городскую синагогу, национальную библиотеку, лютеранскую кирху и другие локации. Все площадки будут находиться в шаговой доступности друг от друга, чтобы была возможность посетить сразу несколько мероприятий за один день.