Роскомнадзор остался недоволен темпами удаления запрещенной информации в твиттере

Администрация Twitter по требованию Роскомнадзора удалила треть запрещенного контента, однако «темпы удаления остаются неудовлетворительными». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в твиттере», — утверждает РКН. Согласно его данным, в соцсети появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что «является абсолютно недопустимым».

В ведомстве также выразили сожаление, что только технические меры принуждения «заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира».

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter. Поводом стало то, что соцсеть с 2017 года не удалила 3168 материалов с противоправной информацией, несмотря на то что ведомство обращалось к администрации с таким требованием. Теперь РКН намерен заблокировать ее в апреле, если она не выполнит условия.