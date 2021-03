Гай Ричи сообщил об окончании съемок фильма с Джейсоном Стэтемом

В центре сюжета — агент МИ-6, которого нанимает международный разведывательный альянс «Пять глаз». Героя посылают предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие, чтобы выследить миллиардера, занимающегося нелегальной торговлей.

Сценарий написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, работавшие над предыдущим фильмом Ричи «Джентльмены». Съемки должны начаться в октябре. Другие подробности о проекте пока не известны.

Ранее стало известно, что Гай Ричи снимет фильм «Ministry of Ungentlemanly Warfare», рассказывающий о событиях Второй мировой войны. Картина основана на книге «Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops» историка Дэмиена Льюиса. По сюжету в 1939 году Британия во главе с Черчиллем пытается дать отпор нацистам нетрадиционными военными способами. Для этого создается отряд супербойцов, которые проводят сверхсекретные операций в тылу врага.