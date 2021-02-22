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Гай Ричи снимет свой фильм о Второй мировой войне

Константин Зорниченко
Сегодня в 22:58

Гай Ричи снимет фильм «Ministry of Ungentlemanly Warfare», рассказывающий о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает Deadline.

Картина основана на книге «Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops» историка Дэмиена Льюиса. По сюжету в 1939 году Британия во главе с Черчиллем пытается дать отпор нацистам нетрадиционными военными способами. Для этого создается отряд супербойцов, которые проводят сверхсекретные операций в тылу врага.

Производством ленты займется компания Paramount Pictures, которая в 2015 году приобрела права на экранизацию. Продюсерами выступят Джерри Брукхаймер и Чед Оман. Над сценарием работали Араш Амел, Пол Тамаси и Эрик Джонсон.

В прошлом году стало известно, что Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма «Джентльмены». Он выступит не только режиссером и сценаристом нового проекта, но и его исполнительным продюсером вместе с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали и над полнометражной лентой.

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