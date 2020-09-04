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Джейсон Стэйтем сыграет главную роль в шпионском триллере Гая Ричи

Анастасия Цой
Сегодня в 13:13

Джейсон Стэйтем и Гай Ричи вновь поработают вместе, пишет Deadline. Речь идет о новом фильме режиссера — шпионском триллере «Пять глаз», в котором актер сыграет главную роль.

В центре сюжета — агент Ми-6, которого нанимает международный разведывательный альянс «Пять глаз». Героя посылают предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие, чтобы выследить миллиардера, торговца тем самым оружием.

Сценарий написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, работавшие над предыдущим фильмом Ричи «Джентльмены». Съемки должны начаться в октябре. Другие подробности о проекте пока не известны.

Сейчас Ричи заканчивает работу над триллером «Инкассаторский грузовик», главную роль в котором также сыграл Стэйтем. Релиз запланирован на начало следующего года.

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