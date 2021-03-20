перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам 16:38
Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия 16:08
Художница продала цифровую модель дома за 500 тысяч долларов через NFT 15:23
Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19 14:46
Lana Del Rey/YouTube Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress»
Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress» 14:05
Ученые хотят изучить распространение COVID-19 с помощью Bluetooth-вируса 13:43
Ученые: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна 13:26
Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь» 13:05
Москва первой запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года 12:20
В России выявили 9632 новых случая коронавируса 11:26
Michael Tikhonoff/Flickr Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке
Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке 10:49
Американский суд приговорил россиянина к 10 годам заключения за кибермошенничество 9:39
Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму. В регионе их больше 11 тыс. 8:39
В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. В стране объявлен режим ЧС 5:00
Киностудия Morgan Creek снимет новый фильм об Эйсе Вентуре 4:03
Премьера Норвегии обвинили в нарушении антиковидных правил из‑за трех лишних гостей на юбилее 3:33
Team Coco/YouTube Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана
Шэрон Стоун убедили сняться без белья в скандальной сцене из «Основного инстинкта» путем обмана 1:54
Дэниел Рэдклифф сыграет вместе с Сандрой Баллок в фильме «Затерянный город Д» 0:35
Петар Мартич ответил на обвинения Анны Зосимовой в физическом и психологическом насилии Обновлено в 0:02
На Amazon Prime Video выйдет документальный фильм о певице Pink Вчера в 23:22
Отключить рекламу

Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:38

Spotify запустил сервис Loud & Clear, показывающий, сколько артисты получают роялти за стрим песен. Об этом сообщается на сайте проекта.

Представители компании напомнили, что у музыкантов возникает много вопросов о экономических процессах стримингового сервиса. Специалисты подготовили ответы на самые интересующие вопросы, с которыми может ознакомиться любой желающий.

В компании сообщили, что в 2020 году выплаты роялти артистам составили 5 млрд долларов, в то время как в 2017-м музыканты совокупно получили 3,3 млрд долларов. За все время существования сервис выплатил 23 млрд долларов.

В прошлом году 13 тыс. музыкантов получили от Spotify как минимум по 50 тыс. долларов, и 870 артистов — по 1 млн. Сейчас на платформе зарегистрировано 1,2 млн исполнителей, у которых как минимум 1000 слушателей.

По словам представителей сервиса, деньги далеко не всегда идут музыкантам напрямую. Они делятся между лейблами, юристами, сообществами, агрегаторами, менеджерами, дистрибьютерами и многими другими.

На сайте добавлен калькулятор, который показывает, какое место занимает песня в общем стриминге.

Ранее Spotify открыл в России международную программу Radar, нацеленную на продвижение начинающих исполнителей. Кроме того, платформа запустила кампанию в поддержку женщин в музыкальной индустрии.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить