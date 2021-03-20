Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам

Представители компании напомнили, что у музыкантов возникает много вопросов о экономических процессах стримингового сервиса. Специалисты подготовили ответы на самые интересующие вопросы, с которыми может ознакомиться любой желающий.

Spotify запустил сервис Loud & Clear, показывающий, сколько артисты получают роялти за стрим песен. Об этом сообщается на сайте проекта.

В компании сообщили, что в 2020 году выплаты роялти артистам составили 5 млрд долларов, в то время как в 2017-м музыканты совокупно получили 3,3 млрд долларов. За все время существования сервис выплатил 23 млрд долларов.

В прошлом году 13 тыс. музыкантов получили от Spotify как минимум по 50 тыс. долларов, и 870 артистов — по 1 млн. Сейчас на платформе зарегистрировано 1,2 млн исполнителей, у которых как минимум 1000 слушателей.

По словам представителей сервиса, деньги далеко не всегда идут музыкантам напрямую. Они делятся между лейблами, юристами, сообществами, агрегаторами, менеджерами, дистрибьютерами и многими другими.

На сайте добавлен калькулятор, который показывает, какое место занимает песня в общем стриминге.

Ранее Spotify открыл в России международную программу Radar, нацеленную на продвижение начинающих исполнителей. Кроме того, платформа запустила кампанию в поддержку женщин в музыкальной индустрии.