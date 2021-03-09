Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов

Spotify объявил о запуске в России международной программы Radar, нацеленной на поддержку и продвижение начинающих исполнителей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе стримингового сервиса.
Первыми участниками программы стали инди-дуэт «Сестры», рэпер Rocket и альтернативная группа «Три дня дождя». Новые герои будут присоединяться к проекту каждый месяц.
В рамках программы артисты получат поддержку от музыкальной команды Spotify: их треки попадут в плейлист «Radar Russia», который можно будет найти в специальном хабе. Благодаря этому российские музыканты станут частью глобальной экосистемы платформы, а их творчество будут доступнее слушателям в других странах. Кроме того, музыканты снимутся в рекламных кампаниях Spotify.
Radar существует уже год — с марта 2020-го. Программа действует в более чем 50 странах по всему миру. Поддержку получили уже больше сотни исполнителей, в том числе Young T & Bugsey из Великобритании, нидерландский проект Feng Suave и японская певица Рина Саваяма.
Накануне Spotify запустил кампанию Equal, цель которой — обеспечить равноправную среду для женщин в музыкальной индустрии по всему миру. Акцию приурочили к Международному женскому дню.