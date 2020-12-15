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«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2020 года. Подкасты стали еще популярнее

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:39

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2020 года и назвал самых популярных артистов. Об этом «Афише Daily» сообщили представители платформы.

Песни на русском языке третий год подряд лидируют в чартах. В топ-10 попали семь русскоязычных композиций. Самой прослушиваемой группой оказался дуэт Artik & Asti, а их трек «Девочка, танцуй» стал лидером года.

Наиболее популярными исполнителями оказались Моргештерн и канадец The Weeknd, самыми востребованными исполнительницами — Zivert и Билли Айлиш. Среди артистов, поющих на иностранном языке, большим спросом пользовалась группа Rammstein.

Каталог «Яндекс.Музыки» в 2020 году стал доступен в приложениях «Навигатор», «Драйв», а также в системах Apple CarPlay и Android Auto. У автолюбителей фаворитом стала Zivert. Певица также оказалась самым популярным музыкантом у голосовой помощницы Алисы.

На стриминговой платформе все большим спросом стали пользоваться подкасты: в среднем их слушают 28% подписчиков. Наиболее востребованной оказалась программа «TED на русском», а самыми обсуждаемыми темами — коронавирус, дети, родительство и игры. Кроме того, подписчики часто слушали «Истории русского секса», «Одно расстройство», аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко «Ловец видений» и «Подкаст «Лайфхакера».

В сентябре «Яндекс.Музыка» опубликовала рейтинг 10 самых залайканных треков за всю историю платформы. Первое место заняла песня «Believer» от Imagine Dragons. В тройку также вошли «Bad Guy» Билли Айлиш и «Life» Zivert.

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