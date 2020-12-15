«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2020 года. Подкасты стали еще популярнее

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2020 года и назвал самых популярных артистов. Об этом «Афише Daily» сообщили представители платформы. Песни на русском языке третий год подряд лидируют в чартах. В топ-10 попали семь русскоязычных композиций. Самой прослушиваемой группой оказался дуэт Artik & Asti, а их трек «Девочка, танцуй» стал лидером года.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9823163/track/62352387' target="_blank">Девочка, танцуй</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/666984' target="_blank">Artik & Asti</a> на Яндекс.Музыке

Наиболее популярными исполнителями оказались Моргештерн и канадец The Weeknd, самыми востребованными исполнительницами — Zivert и Билли Айлиш. Среди артистов, поющих на иностранном языке, большим спросом пользовалась группа Rammstein. Каталог «Яндекс.Музыки» в 2020 году стал доступен в приложениях «Навигатор», «Драйв», а также в системах Apple CarPlay и Android Auto. У автолюбителей фаворитом стала Zivert. Певица также оказалась самым популярным музыкантом у голосовой помощницы Алисы.

На стриминговой платформе все большим спросом стали пользоваться подкасты: в среднем их слушают 28% подписчиков. Наиболее востребованной оказалась программа «TED на русском», а самыми обсуждаемыми темами — коронавирус, дети, родительство и игры. Кроме того, подписчики часто слушали «Истории русского секса», «Одно расстройство», аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко «Ловец видений» и «Подкаст «Лайфхакера».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9091882' target="_blank">ТЕД на русском</a> на Яндекс.Музыке

В сентябре «Яндекс.Музыка» опубликовала рейтинг 10 самых залайканных треков за всю историю платформы. Первое место заняла песня «Believer» от Imagine Dragons. В тройку также вошли «Bad Guy» Билли Айлиш и «Life» Zivert.