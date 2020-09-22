«Яндекс.Музыка» опубликовала топ-10 самых залайканных треков за всю историю сервиса

Также сервис опубликовал общий рейтинг — топ-10 самых залайканных треков за всю историю платформы. Первое место заняла песня «Believer» от Imagine Dragons. В тройку также вошли «Bad Guy» Билли Айлиш и «Life» Zivert.

Сервис «Яндекс.Музыка» в честь своего десятилетия представляет персональный плейлист «Большая перемотка», рассказали « Афише Daily ». В нем каждый пользователь сможет найти свои самые прослушиваемые треки за все время пользования «Яндекс.Музыкой».

Кроме того, «Яндекс.Музыка» узнала, как изменились предпочтения слушателей за десять лет. Во-первых, вырос интерес к отечественной музыке: если в 2010 году в топ-100 самых популярных песен было всего 52 русскоязычных трека, то в 2020 году — 87 треков. По словам управляющего директора Института музыкальных инициатив Данилы Перушева, это связано с тем, что в начале 2010-х годов «мы должны были залпом освоить десятилетия западной поп-культуры».

«Это время прошло, и интерес слушателей естественным образом вернулся к тем героям, которые говорят с ними на одном языке о понятных проблемах. Кроме того, русскоязычной музыки сейчас в принципе стало больше», — добавил Перушев.

Во-вторых, изменились и жанровые предпочтения. В 2010 году топ-5 самых популярных жанров выглядел так: иностранная поп-музыка, российская поп-музыка, зарубежный рэп, танцевальные треки, а также независимые российские музыканты. Сейчас он выглядит так: российские поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R’n’B и хаус.