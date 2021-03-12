Pharaoh выпустил трек «Всему свое время». Он войдет в новый альбом «Million Dollar Depression»

Трек получился лиричным, а за несколько часов до его выхода артист опубликовал твит: «Эта боль не дешевое удовольствие». Судя по названию новой пластинки и настроению трека, она будет посвящена депрессии и выходу из нее.

Российский хип-хоп-исполнитель Pharaoh представил новый сингл «Всему свое время». Он войдет в трек-лист альбома «Million Dollar Depression» («Депрессия за миллион долларов»), релиз которого намечен на 19 марта.

«Захотелось подытожить трек бриджем „Всему свое время“, дабы напомнить себе и слушателям, что любая травма или брейк-даун даны просто как перевалочный пункт, вопрос лишь в том, что ты из них выносишь», — заявил артист.

Ранее музыкант выпустил трек «Эми» и песню «Перед смертью все равны». Они также попадут в альбом «Million Dollar Depression».

Вместе с синглом «Эми» рэпер открыл предзаказ своей будущей пластинки, в которую вошли 14 песен. На фитах отметились 39 и Noa.

Презентации альбома пройдут в нескольких городах, в том числе в Новосибирске (25 марта), Екатеринбурге (27 марта), Нижнем Новгороде (1 апреля), Петербурге (23 апреля) и Москве (24 апреля). Расписание концертов и билеты можно найти здесь.