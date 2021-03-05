«Эми»: Pharaoh выпустил первый сингл с грядущего альбома

Вместе с синглом рэпер открыл предзаказ своей будущей пластинки, в которую вошли 14 песен. На фитах отметились 39 и Noa.

Хип-хоп-исполнитель Pharaoh выпустил сингл «Эми». Новый альбом, в который попадет этот трек, будет называться «Million Dollar Depression» и выйдет 19 марта.

Презентации пластинки пройдут в нескольких городах, в том числе в Новосибирске (25 марта), Екатеринбурге (27 марта), Нижнем Новгороде (1 апреля), Петербурге (23 апреля) и Москве (24 апреля). Расписание концертов и билеты можно найти здесь.

Свой предыдущий студийный альбом «Правило» Pharaoh выпустил после двухлетнего молчания весной 2020 года. Ранее «Афиша Daily» рассказывала, что не так с этим релизом, и объясняла, что он говорит о состоянии русскоязычного хип-хопа.