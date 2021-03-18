В России к началу лета могут смягчить коронавирусные ограничения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных в целях борьбы с пандемией коронавируса, к майским праздникам или началу лета. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие‑то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, это все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — сказала она.

При этом об отмене таких мер, как ношение масок и обработка помещений, речи пока не идет.

В начале февраля о возможной отмене коронавирусных ограничений говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что у Москвы начался «выход из этой ситуации», и «если этот тренд сохранится», то к маю основные ограничения будут сняты.

На сегодняшний день общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране достигло 4 428 239. За минувший день в России выявили 9803 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, причем в Москве обнаружили 1900 заразившихся, это самая высокая отметка в столице с начала марта.